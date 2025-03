Atlético-MG vende Alisson para o Shakhtar Donetsk por 14 milhões de euros

Negociação se torna a terceira maior da história do clube, evidenciando a valorização de seus jogadores; Com apenas 19 anos, Alisson se destacou nas divisões de base do time mineiro

Divulgação/Atlético-MG Alisson, do Atlético-MG, pe vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia



O Atlético-MG anunciou a transferência do atacante Alisson para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em um negócio que gira em torno de 14 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 88 milhões. Essa negociação se torna a terceira maior da história do clube, evidenciando a valorização de seus jogadores. Com apenas 19 anos, Alisson se destacou nas divisões de base do Atlético e foi parte fundamental da seleção brasileira que conquistou o Sul-Americano Sub-20. Em 2023, ele ganhou espaço no time principal, onde teve um desempenho notável, participando de 43 jogos e anotando quatro gols, contribuindo significativamente para a conquista do título mineiro em 2024.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A saída de Alisson reflete a estratégia do Atlético de capitalizar em cima de jovens promessas, mantendo 80% do valor da venda, o que fortalece a saúde financeira do clube. Essa abordagem tem sido uma constante na gestão do Atlético, que busca maximizar os lucros com suas revelações. Enquanto isso, o Atlético-MG se prepara para a final do Campeonato Mineiro, onde enfrentará o América. O time já saiu na frente após uma vitória expressiva de 4 a 0 no primeiro jogo da decisão, criando uma expectativa positiva entre os torcedores para o próximo confronto.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA