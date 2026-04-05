Atlético-MG x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Duelo deste domingo (5) acontece pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
CLAYTON CARVALHO FERNANDES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDOAtlético-MG e Athletico se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Brasileiro
Atlético-MG e Athletico se enfrentam neste domingo (5), às 17h30, na Arena MRV, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.
O Atlético-MG ocupa atualmente a 10ª colocação, com 11 pontos. Do outro lado, o Athletico aparece em 5º lugar, com 16 pontos.
Onde assistir Atlético-MG x Athletico ao vivo
O jogo será exibido pela TV Globo (TV aberta) e pelo Premiere (TV fechada).
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