Fenerbahçe x Lyon: onde assistir, horário e transmissão
Fenerbahçe e Lyon se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, em Istambul, na Turquia, em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs da Uefa Champions League.
No último dia 11, pela terceira rodada de qualificação da Champions League, tanto os turcos, quanto os franceses garantiram suas vagas na fase de playoffs. O Fenerbahçe foi até a Áustria e venceu o SK Sturm Graz por 1 a 0 na Merkur Arena, confirmando a classificação com um placar agregado de 3 a 0 após ter triunfado por 2 a 0 no jogo de ida em Istambul. Já o Lyon precisou reagir após ter sido derrotado por 2 a 1 no primeiro confronto contra o Sparta Praga; jogando em casa, no Groupama Stadium, a equipe francesa aproveitou a expulsão de um defensor adversário ainda no primeiro tempo para construir uma vitória por 3 a 0 — com gols de Ernest Nuamah, Ainsley Maitland-Niles e Tyler Morton —, fechando o placar global em 4 a 2.
Onde assistir Fenerbahçe x Lyon ao vivo
A partida será transmitida no SBT, na TNT, além do streaming HBO Max.