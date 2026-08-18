Redução da dívida e novos bônus: como será o contrato de Memphis com o Corinthians

Acordo prevê redução da dívida com o holandês e vínculo até 2028; expectativa é que o atacante esteja disponível para o duelo contra o Rosário Central, na quinta-feira (20)

Enfim, a novela acabou. O atacante Memphis Depay renovou com o Corinthians após uma série de reviravoltas envolvendo o staff do jogador e a diretoria da equipe paulista. O novo contrato do holandês prevê a permanência do atacante até a metade de 2028, com redução dos valores que o clube terá de pagar ao jogador e mudanças na estrutura dos pagamentos.

O acordo também envolve a renegociação de uma dívida anterior, contratos de trabalho e de imagem e acordos comerciais. As informações sobre os valores do novo vínculo foram divulgadas pela ESPN.

O acerto foi confirmado pelo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, após o Conselho de Orientação (CORI) emitir parecer favorável à renovação. Segundo Stabile, Memphis aceitou reduzir os valores previstos anteriormente, o que permitiu ao clube avançar com o acordo.

“Ele baixou bem, eu não queria falar em números, ele abaixou consideravelmente o contrato. Pelo que eu senti e pelo trabalho que fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato” Osmar Stábile

Como ficou o novo acordo

De acordo com a ESPN, o novo compromisso foi estruturado em quatro partes e terá custo total de R$ 135,5 milhões para o Corinthians.

A primeira envolve a renegociação da dívida que o clube tem com Memphis. O valor pendente era de R$ 77,9 milhões. O jogador aceitou um desconto de R$ 21 milhões, e o montante foi reduzido para R$ 56,9 milhões.

Esse valor será pago em quatro parcelas semestrais, previstas para janeiro de 2027, agosto de 2027, janeiro de 2028 e agosto de 2028.

Além da dívida anterior, a renovação do vínculo representa outros R$ 78,6 milhões. Esse montante está dividido entre dois contratos: um de trabalho e outro de imagem, ambos com validade até a metade de 2028.

O acordo também prevê uma quarta frente relacionada a compromissos comerciais. Entre eles estão dois camarotes na Neo Química Arena e datas destinadas à realização de eventos particulares.

Mudança nos bônus

O novo contrato também altera a forma de pagamento de bonificações.

Diferentemente do vínculo anterior, Memphis não terá bônus relacionados a objetivos individuais. O jogador, porém, poderá receber valores de acordo com metas coletivas, como conquistas de títulos e classificações.

Stabile afirmou ainda que o clube conseguiu reduzir os juros relacionados ao acordo. Segundo ele, não foi incluída uma cláusula específica sobre eventual inadimplência.

O novo formato também reduz os valores previstos para pagamentos mensais, considerando salário, marketing, bonificações e ajuda de custo. O acordo anterior, que havia sido encaminhado antes da reviravolta nas negociações, previa R$ 1,9 milhão por mês, abaixo dos cerca de R$ 3,5 milhões que Memphis recebia.

Dívida esteve no centro da negociação

A situação financeira do Corinthians foi um dos pontos que levaram Stabile a desistir inicialmente da renovação. Há cerca de uma semana, o clube publicou uma nota informando que não seguiria com o acordo, que já estava próximo de ser assinado.

A decisão provocou reação entre torcedores e abriu uma nova discussão interna no clube. Memphis também se manifestou publicamente e disse que a mudança de posição não ficaria “sem sanção”.

Naquele momento, representantes do jogador e dirigentes corintianos passaram a negociar uma solução para a dívida. O valor de R$ 77 milhões citado nas tratativas poderia chegar a aproximadamente R$ 180 milhões caso fossem considerados valores indenizatórios relacionados ao acordo de renovação que havia sido aprovado em exames e na troca de minutas.

Com a reabertura das negociações, o Corinthians e Memphis chegaram a um novo formato. O desconto aceito pelo atacante sobre a dívida anterior foi um dos pontos que permitiram o desfecho da situação.

Aprovação pelo CORI

Antes da formalização, Stabile levou o novo contrato ao Conselho de Orientação do Corinthians (CORI). O órgão tem caráter consultivo e não possui poder de decisão sobre a contratação ou renovação de jogadores, mas pode ser ouvido em determinadas operações.

O presidente citou um artigo do estatuto do clube que prevê autorização prévia do CORI para transações envolvendo jogadores acima de determinado valor.

Após a manifestação favorável do conselho, a documentação passou pelas etapas jurídicas e administrativas necessárias para a assinatura.

Stabile afirmou que, concluída a negociação, ligou para Memphis para comunicar que os dois continuariam trabalhando juntos. A declaração foi publicada pelo UOL.

Memphis pode jogar contra o Rosario Central?

A prioridade do Corinthians agora é regularizar a situação do atacante para que ele possa atuar contra o Rosario Central, da Argentina, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, marcada para quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena.

Memphis chegou no CT Joaquim Grava na manhã desta terça-feira (18) para finalizar os procedimentos relacionados ao novo contrato e voltar aos treinamentos com o elenco.

Antes de ser relacionado, porém, o jogador precisa resolver a situação do visto de trabalho, que vence na quinta-feira, e ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Stabile afirmou que a expectativa é de que Memphis esteja disponível para a partida. A regularização no BID será a última etapa para que o holandês possa voltar a ser relacionado pelo Corinthians.