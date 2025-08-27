Jovem Pan > Esportes > Futebol > Atlético-MG x Cruzeiro: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa do Brasil

  • 27/08/2025 19h00
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pela Copa do Brasil

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h30, em jogo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Daniel Lian no YouTube.

Confira a transmissão aqui 

