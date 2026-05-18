Áustria anuncia lista de convocados após 28 anos sem disputar uma Copa
A seleção volta ao maior campeonato do mundo contando com craques do Real Madrid e Bayern de Munique
Após 28 anos da sua última participação no torneio, a seleção austríaca volta a disputar a Copa do Mundo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (18), com nomes de peso como Marcel Sabitzer, Marko Arnautović e o defensor do Real Madrid David Alaba, que chega como capitão da equipe.
Confira os convocados da Áustria para a Copa do Mundo.
Goleiros
Alexander Schlager (Red Bull Salzburg)
Florian Wiegele (FC Viktoria Plzeň)
Patrick Pentz (Brøndby IF)
Defensores
David Affengruber (Elche)
Kevin Danso (Tottenham Hotspur)
Stefan Posch (Mainz 05)
David Alaba (Real Madrid)
Philipp Lienhart (SC Freiburg)
Phillipp Mwene (Mainz 05)
Alexander Prass (Hoffenheim)
Marco Friedl (Werder Bremen)
Michael Svoboda (Venezia)
Meio-campistas
Xaver Schlager (RB Leipzig)
Nicolas Seiwald (RB Leipzig)
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)
Florian Grillitsch (Sporting Braga)
Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund)
Romano Schmid (Werder Bremen)
Christoph Baumgartner (RB Leipzig)
Konrad Laimer (Bayern de Munique)
Patrick Wimmer (Wolfsburg)
Paul Wanner (PSV)
Alessandro Schöpf (Wolfsberger)
Atacantes
Marko Arnautovic (Estrela Vermelha)
Michael Gregoritsch (Augsburg)
Sasa Kalajdzic (LASK)
A Áustria chega para sua oitava participação em Copas do Mundo, quebrando um jejum que vem desde a edição da França em 1998. Em 2026, a seleção integra o grupo J, junto à Argélia, Jordânia e a atual campeã, Argentina. Sua estreia vai acontecer dia 17 de junho, à 01h00 (de Brasília), enfrentando a Jordânia, no Levi’s Stadium em Santa Clara, na Califórnia.
