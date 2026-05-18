Morre Geovani, ídolo do Vasco e medalhista olímpico em Seul, aos 62 anos

De acordo com a família, o meia passou mal de forma repentina na madrugada desta segunda-feira (18), foi levado ao hospital, mas não resistiu

Divulgação / Redes Sociais Geovani Silva, ídolo do Vasco e medalhista olímpico nos Jogos Olímpicos de Seul



O Vasco perdeu um de seus grandes ídolos. O meia Geovani Silva, que brilhou no clube carioca na década de 1980, morreu na madrugada desta segunda-feira (18), aos 62 anos, após passar mal de forma repentina. Ele foi levado ao hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu.

O atleta, que marcou época com a camisa 8 da equipe cruzmaltina, deixa três filhos. A família usou as redes sociais do próprio jogador para confirmar a morte. A postagem informa que, “apesar do esforço e das tentativas de reanimação, ele não resistiu”.

Está previsto um culto de despedida, segundo os parentes, e o enterro deve ocorrer nesta terça-feira (19) em Vila Velha, no Espírito Santo.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva. Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu”.

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Campeão estadual pelo Vasco em 1982, 1987, 1988, 1992 e 1993, ele ficou conhecido no clube pela alcunha de “Pequeno Príncipe”. Na seleção brasileira, conquistou o Mundial de Juniores em 1983 ao lado de Jorginho, Bebeto e Dunga em 1983.

Cinco anos mais tarde, ele foi um do destaques da seleção brasileira que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, ao lado de Taffarel e Romário, entre outros grandes nomes daquela geração. Fora do Brasil, atuou no Bologna, da Itália, Karlsruher, da Alemanha e ainda Tigres, do México.