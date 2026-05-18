Croácia anuncia lista de convocados para Copa, e Modric vai disputar quinto Mundial

Os croatas estão no Grupo L do torneio de seleções e encaram a Inglaterra, Gana e Panamá

ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Liderada pelo veterano meia Luka Modric, a Croácia anunciou nesta segunda-feira a sua lista de atletas convocados para a disputa da Copa do Mundo, que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá. Ao formar a sua relação, o treinador Zlatko Dalic mais uma vez aposta na experiência do seu meio-campista de 40 anos para a disputa do torneio de seleções.

Esta será a quinta participação do jogador que marcou época no Real Madrid e atualmente está jogando no futebol italiano pelo Milan. Outro nome que também alcança esta marca expressiva (participar de cinco Copas) é o goleiro Dominik Livakovic.

Os croatas estão no Grupo L do torneio de seleções e encaram a Inglaterra, Gana e Panamá. A estreia é justamente contra os ingleses, principal adversário da chave e está marcada para o dia 17 de junho em Dallas.

Boston vai ser o palco do segundo confronto pela fase de classificação e acontece no dia 23 de junho, diante dos panamenhos, no Toronto Field. O duelo derradeiro desta etapa do torneio vai ser contra os ganeses, quatro dias depois, na Filadélfia.

Confira os convocados da Croácia para a Copa do Mundo:

Goleiros: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Kobenhavn) e Ivor Pandur (Hull City)

Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munique), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland) e Luka Vuskovic (Hamburger SV);

Meio-campistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter de Milão), Nikola Moro (Bologna) e Toni Fruk (HNK Rijeka);

Atacantes: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuña), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas FC) e Igor Matanovic (Freiburg).