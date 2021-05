Benítez é eleito melhor jogador e São Paulo domina seleção do Paulistão

Tricolor também viu Hernán Crespo ser eleito o melhor treinador do torneio; Palmeiras, Bragantino e Ferroviária também tiveram jogadores na equipe ideal

Reprodução/Staff Images/Conmebol Meia também levou o prêmio de Craque da Galera



Um dia depois de conquistar o Campeonato Paulista, o São Paulo foi o grande destaque a da Premiação do torneio, realizada na noite desta segunda-feira, 24. O Tricolor colocou seis jogadores na seleção do campeonato e viu o meia Benítez ser eleito o melhor jogador da competição. Ele ainda levou a votação do Craque da Galera, com 44%. O argentino já havia sido escolhido o craque do Paulistão pela Jovem Pan. Além dos jogadores, o São Paulo também viu Hernán Crespo ser eleito o melhor treinador do torneio. Palmeiras, (2), Bragantino (2) e Ferroviária (1) também tiveram jogadores na equipe ideal. O goleiro do Tricolor, Tiago Volpi, levou o prêmio de melhor defesa pelo lance envolvendo Gustavo Scarpa (Palmeiras) pela primeira fase do torneio. O zagueiro Renan, do Palmeiras, foi eleito como revelação e Claudinho, do Bragantino, levou o prêmio de Craque do Interior. A Federação Paulista premiou Luiz Flavio de Oliveira, Daniel Paulo Ziolli e Marcelo Carvalho Van Gasse como melhor trio de arbitragem. Thiago Lourenço de Mattos foi escolhido árbitro revelação e Marcio Henrique de Góis foi eleito melhor VAR.

Confira o time: