São Paulo anuncia contratação do atacante argentino Emiliano Rigoni

Jogador chega com contrato até junho de 2024 com possibilidade de renovação por mais um ano

Reprodução/ Official site of Zenit Football Club Saint Petersburg Emiliano Rigoni tem 28 anos e foi campeão da Sul-Americana ao lado de Benítez



Um dia após conquistar o título do Campeonato Paulista, o São Paulo mostrou que pensa grande para o restante de 2021. Nesta segunda-feira, 24, o time anunciou a contratação do atacante argentino Emiliano Rigoni, de 28 anos, que estava no Elche, da Espanha. O atleta assinou contrato até 30 de junho de 2024 com possibilidade de renovação por mais um ano. Rigoni tem uma carreira vencedora. Foi campeão da Copa Sul-Americana de 2017 com o Independiente ao lado de Benítez, que também integra o elenco Tricolor. Também conquistou cinco títulos com a camisa do Zenit, da Rússia. Em vídeo para sua apresentação, Rigoni comentou sobre as expectativas de trabalhar no clube brasileiro ao lado de Hernán Crespo. “Queria dizer que estou muito feliz, muito contente por ser o novo jogador do São Paulo. E também queria aproveitar para felicitar o clube, a torcida e meus novos companheiros pelo título que conquistaram ontem. Espero que neste tempo que estaremos juntos, possamos conseguir muito mais títulos. Um abraço grande”, disse. O atacante deve chegar ao Brasil nos próximos dias.