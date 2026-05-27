Bola da Copa do Mundo precisa ser recarregada; veja detalhes

Trionda tem tecnologia por dentro e por fora para evitar antigos erros

Divulgação/Adidas Sensor de movimento Trionda, Bola da Copa 2026.



Anunciada pela Fifa em parceria com a Adidas, a Trionda, nome oficial da bola da Copa do Mundo 2026, precisa ser plugada na tomada para carregar antes de cada partida devido a uma tecnologia de rastreamento do objeto que fornece dados que podem auxiliar na tomada de decisões em lances importantes dos jogos.

De acordo com a Fifa, a tecnologia está presente por meio de um aparelho eletrônico utilizado para obter informações sobre os movimentos da bola dentro de campo. “A tecnologia de bola conectada está presente mais uma vez na Bola Oficial da Copa do Mundo da FIFA™, com um chip de sensor de movimento de 500 Hz de última geração que fornece informações sobre cada elemento do movimento da bola.”

A Fifa afirma que as informações coletadas pelo equipamento serão utilizadas para a tomada de decisões mais precisas, como lances em que é utilizado o sistema de assistente de vídeo (VAR) e marcações de impedimentos. “Essa tecnologia envia dados precisos para o VAR em tempo real, aprimorando a tomada de decisão dos oficiais de arbitragem, inclusive em relação a lances de impedimento.”

Segundo a Adidas, fabricante oficial da bola, as informações coletadas pelo equipamento podem ser combinadas com dados de posicionamento dos jogadores por meio de inteligência artificial para decisões sobre impedimento e identificar toques de mão. O chip pesa cerca de 14 gramas e fica fixado na parte interna de um dos gomos da bola, que tem contrapesos nos outros painéis para que o peso do equipamento em somente um local não interfira no deslocamento do objeto.

A tecnologia “adidas Connected Ball” teve sua estreia em Copas do Mundo em 2022, no Catar, e enviava informações sobre seu movimento 500 vezes por segundo. A marca não anunciou dados sobre o envio da Trionda, mas alterou a forma como o sensor fica no objeto, que em 2022 era suspenso por uma série de fios dentro da bola. A nova versão teve seu lançamento no dia 2 de outubro de 2025.

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Design

A tecnologia da nova bola também envolve a parte externa, com a construção de quatro painéis projetados com costuras profundas e linhas em baixo-relevo estrategicamente posicionadas, juntamente com ícones de países em relevo, fazendo com que a superfície da bola aumente a estabilidade enquanto está no ar.

A presença de textura na parte externa também auxilia para que a bola não sofra com o “efeito jabulani”, que fazia com que a bola utilizada na Copa de 2010, na África do Sul, mudasse inesperadamente a direção de seu deslocamento em voo devido à interação com o ar.

De acordo com a Adidas, a parte estética da nova bola foi pensada para refletir os países-sede, nesta que será a primeira Copa realizada em três nações diferentes. A folha da bandeira em vermelho para o Canadá, uma águia em verde para o México e uma estrela em azul para os Estados Unidos.

A bola Trionda rola pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026 no dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul, às 16h00 (de Brasília), no Banorte Stadium, antigo Estádio Azteca, na capital mexicana.