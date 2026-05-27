Caracas x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Caracas e Botafogo se enfrentam pela Sul-Americana nesta quarta-feira (27), às 19h, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo e Caracas são os líderes do Grupo E da Sul-Americana



Caracas e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela sexta rodada da fase de grupos da competição.

Com 13 pontos, o Botafogo ocupa a primeira colocação do Grupo E. A equipe alvinegra já está classificada para as oitavas de final do torneio. Do outro lado, Caracas soma nove pontos e está em segundo no chaveamento. Os venezuelanos vão disputar os playoffs.

Onde assistir Caracas x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+, com início da transmissão às 19h.