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Caracas x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Caracas e Botafogo se enfrentam pela Sul-Americana nesta quarta-feira (27), às 19h, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 27/05/2026 16h45 - Atualizado em 27/05/2026 16h45
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THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO botafogo e Caracas-VEN Botafogo e Caracas são os líderes do Grupo E da Sul-Americana

Caracas e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela sexta rodada da fase de grupos da competição.

Com 13 pontos, o Botafogo ocupa a primeira colocação do Grupo E. A equipe alvinegra já está classificada para as oitavas de final do torneio. Do outro lado, Caracas soma nove pontos e está em segundo no chaveamento. Os venezuelanos vão disputar os playoffs.

Onde assistir Caracas x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+, com início da transmissão às 19h.

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