Bolívar x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bolívar e Fluminense se enfrentam pela Conmebol Libertadores nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles

Lucas Merçon / Fluminense O duelo desta noite coloca frente a frente os times considerados favoritos do Grupo C.



Bolívar e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em partida válida pela fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Onde assistir Bolívar x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming), com início da transmissão às 19h (de Brasília).