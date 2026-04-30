Bolívar x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Bolívar e Fluminense se enfrentam pela Conmebol Libertadores nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles
Lucas Merçon / FluminenseO duelo desta noite coloca frente a frente os times considerados favoritos do Grupo C.
Bolívar e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em partida válida pela fase de grupos da Conmebol Libertadores.
Onde assistir Bolívar x Fluminense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming), com início da transmissão às 19h (de Brasília).
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