Bolívar x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bolívar x Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Estádio Hernando Siles, às 19h pela Copa Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Carlos Vinícius, do Grêmio, comemorando seu gol na partida amistosa contra o Cruzeiro realizada no dia 12 de julho

Bolívar x Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30, no Estádio Hernando Siles, em partida válida pela Copa Libertadores. O duelo acontece pela ida dos playoffs da Sul-Americana.

O Bolívar chegou aos playoffs depois de ficar em terceiro lugar do Grupo C da Conmebol Libertadores. Já o Grêmio veio após o segundo lugar no Grupo F, atrás do City Torque.

Onde assistir Bolívar x Grêmio ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming).