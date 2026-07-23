Bolívar x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Bolívar x Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30, no Estádio Hernando Siles, em partida válida pela Copa Libertadores. O duelo acontece pela ida dos playoffs da Sul-Americana.
O Bolívar chegou aos playoffs depois de ficar em terceiro lugar do Grupo C da Conmebol Libertadores. Já o Grêmio veio após o segundo lugar no Grupo F, atrás do City Torque.
Onde assistir Bolívar x Grêmio ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming).