Lesionado, Neymar não viajará com a Seleção para amistoso contra o Egito

Equipe disputará sua última partida antes da Copa na sexta-feira (6)

Rafael Ribeiro / CBF Neymar na Granja Comary durante concentração para Copa do Mundo



A Seleção Brasileira de Futebol embarca sem Neymar nesta sexta-feira (5), para o último amistoso antes da Copa do Mundo, devido à lesão sofrida pelo craque. O camisa 10 fica em Nova Jersey, focado em fisioterapia, e intensificando a programação de recuperação física, enquanto o restante da equipe viaja para Cleveland, para enfrentar o Egito, no sábado (6) às 19h (de Brasília).

Neymar sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e sua recuperação levará de duas a três semanas, de acordo com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Uma ressonância magnética “identificou uma lesão muscular de grau dois. Nossa expectativa é que, em um prazo de duas ou três semanas, esteja liberado”, disse o médico no complexo Granja Comary, antes da viagem aos Estados Unidos.

Recuperação

O ortopedista e médico do esporte Leandro Shimba explicou à Jovem Pan que a recuperação depende muito de quanto a panturrilha do jogador está rompida. “A lesão muscular de grau dois compromete de 5% a 50% da secção transversa da panturrilha. Se ela for mais próxima de 5%, a recuperação é rápida; agora, se for mais próxima de 50%, vai demorar mais, e o prazo pode ser de duas a seis semanas”, explicou.

O especialista também esclarece que a recuperação de uma lesão muscular costuma ser multifatorial e exige pilares que precisam ser seguidos. Alguns dos tratamentos mais comuns que podem ser aplicados para acelerar o processo são:

Laser

Ultrassom

Correntes elétricas

Mobilização

Liberação muscular

Boa alimentação

Sono de qualidade

Shimba também destaca que existe um procedimento que está entre os mais rápidos para a recuperação: o PRP (Plasma Rico em Plaquetas), técnica que utiliza o próprio sangue do paciente para estimular a cicatrização e a regeneração dos tecidos. Entretanto, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM) ainda não liberou esse procedimento para uso rotineiro.