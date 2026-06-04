França x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

França e Costa do Marfim se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (4), às 16h10 (de Brasília)

Photo by Thibaud MORITZ / AFP Atacante francês número 10, Kylian Mbappé no estádio Parc des Princes, em Paris



França e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 16h10 (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Stade de la Beaujoire, localizado na cidade de Nantes, na França.

A França, duas vezes campeã do mundo, está no Grupo I, com Iraque, Noruega e Senegal. A seleção da Costa do Marfim participa do Grupo E, enfrentando Alemanha, Equador e Curaçao.

Onde assistir França x Costa do Marfim ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela SporTV (TV fechada), com início às 16h10 (de Brasília).