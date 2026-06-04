Espanha x Iraque: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Espanha e Iraque se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (4), às 16h (de Brasília)
EFE/EPA/ANNA SZILAGYI Stuttgart (Alemanha), 06/05/2025.- O espanhol Lamine Yamal (C) comemora com seus companheiros após marcar o gol de 3 a 0 durante a semifinal da Liga das Nações da UEFA entre Espanha e França, em Stuttgart, Alemanha, 5 de junho de 2025. (França, Alemanha, Espanha) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
Espanha e Iraque se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 16h (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Estádio Riazor, em La Coruña, na Espanha.
A Espanha, do craque Lamine Yamal, está no Grupo H do Mundial, junto com Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. A seleção do Iraque enfrenta França, Noruega e Senegal pelo Grupo I do campeonato.
Onde assistir Espanha x Iraque ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (na TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+, com início às 16h (de Brasília).
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