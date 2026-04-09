Botafogo estreia na Sul-Americana com empate em 1 a 1com Caracas
Botafogo e o Caracas somam apenas um ponto na chave, que é liderada pelo Racing-ARG
O novo técnico Franclim Carvalho não teve sua estreia dos sonhos pelo Botafogo. Pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, amargou um empate frustrante com o Caracas-VEN por 1 a 1, nesta quinta-feira (09), no Nilton Santos. O resultado fez o treinador português sentir o gosto da pressão que vive o clube e foi vaiado pela torcida no intervalo e ao final da partida.
Com o resultado, o Botafogo e o Caracas somam apenas um ponto na chave, que é liderada pelo Racing-ARG, que venceu o Independiente Petrolero-BOL por 3 a 1, e seu próximo adversário pela segunda rodada, na quarta-feira, às 19h, na Argentina.
O jogo
Apesar de dominar a posse da bola, o time carioca era lento e pouco conseguia transições ou costurar jogadas ofensivas que levasse algum perigo ao gol venezuelano. Quando conseguiu pisar na área, viu o VAR anular um possível pênalti em cima de Matheus Martins. Para piorar a situação, aos 42, Wilfred Correa pegou a sobra na área e, livre de marcação, abriu o placar para o Caracas, fazendo todo o time carioca sair sob vaias para o intervalo.
Na volta do intervalo, Franclim Carvalho lançou Arthur Cabral em campo e a substituição surtiu efeito de imediato. Oportunista, o atacante apareceu para pegar o rebote e deixar tudo igual, aos quatro minutos. O gol afastou o nervosismo e fez com que o Botafogo arriscasse mais ao gol. Construindo mais, ficou próximo da virada, mas o chute de Arthur Cabral explodiu no travessão.
Com o passar do tempo, a ansiedade foi tomando conta dos jogadores. Acelerando as jogadas e com seguidas tomadas de decisões equivocadas, desperdiçando chance atrás de chance. Do outro lado, o Caracas se mostrava pouco interessado no contra-ataque e se fechou totalmente na defesa. Na reta final, Barrera teve a chance de se consagrar, mas chutou em cima de Benítez, tirando de vez a paciência do torcedor, que aumentou o tom dos protestos.
