Botafogo x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Arte/Jovem Pan Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (17), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro



Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (17), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui