Bragantino oficializa parceria com a Red Bull e anuncia novo escudo

Divulgação Escudo do RB Bragantino



É oficial! Nesta quarta-feira (1º), no primeiro dia de 2020, o Bragantino oficializou a parceria com a Red Bull. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a agremiação informou a mudança e anunciou o novo distintivo, agora com o emblema da empresa de bebidas energéticas.

Desta forma, o “Clube Atlético Bragantino” sai de cena para a entrada do Red Bull Bragantino. O novo escudo, por sua vez, tem ao logo tipo da companhia austríaca.

Turbinado com a transição, o clube do interior paulista promete ser uma das sensações do Campeonato Paulista e do Brasileirão. Isto, porque o time ter um orçamento estimado em R$ 200 milhões para a temporada.

Atual campeão da Série B, o Bragantino perdeu o seu treinador, Antônio Carlos Zago, mas já acertou a contratação de dois reforços para 2020: o atacante Alerrandro, ex-Atlético-MG, e o zagueiro equatoriano Léo Realpe, que estava no Independiente Del Valle. O meia-atacante Thonny Anderson, do Grêmio, e o zagueiro Walce, do São Paulo, negociam e também podem ser anunciados em breve.