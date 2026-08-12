Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, em Bragança Paulista

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, em Bragança Paulista

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Bragantino chegou às oitavas após eliminar o Sporting Cristal, do Peru, nos playoffs e tenta encerrar um tabu: desde o início da gestão da Red Bull, em 2019, o clube ainda não venceu um mata-mata contra uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG, atual vice-campeão da Sul-Americana, avançou como líder de seu grupo, com dez pontos conquistados em seis partidas.

Onde assistir Bragantino x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+, com início às 19h.