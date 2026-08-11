Sorteio da Copa do Brasil define três clássicos; veja quais

Confira todos os confrontos da próxima fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (11) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, na sede da entidade, o Rio de Janeiro.

Todos os times podem se enfrentar, sem restrição. Após o sorteio dos jogos, foram sorteados os mandos de campo. Nessa fase, é definido o chaveamento até a final da competição.

O resultado trouxe três clássicos estaduais. Os times em negrito serão os mandantes na primeira rodada.

Veja os jogos:

Grêmio x Internacional

Cruzeiro x Atlético-MG

x Atlético-MG Vasco da Gama x Vitória

x Vitória Palmeiras x Santos

As datas base dos jogos serão de 26 de agosto e 2 de setembro.