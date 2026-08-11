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Futebol

Sorteio da Copa do Brasil define três clássicos; veja quais

Confira todos os confrontos da próxima fase

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Copa do Brasil 2025
Vasco x Vi Divulgação/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (11) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, na sede da entidade, o Rio de Janeiro.

Todos os times podem se enfrentar, sem restrição. Após o sorteio dos jogos, foram sorteados os mandos de campo. Nessa fase, é definido o chaveamento até a final da competição.

O resultado trouxe três clássicos estaduais. Os times em negrito serão os mandantes na primeira rodada.

Veja os jogos:

  • Grêmio x Internacional
  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Vasco da Gama x Vitória
  • Palmeiras x Santos

As datas base dos jogos serão de 26 de agosto e 2 de setembro.

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