Jovem Pan > Esportes > Futebol > Bragantino x Blooming (BOL): onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bragantino x Blooming (BOL): onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bragantino e Blooming se enfrentam pela Sul-Americana nesta quinta, às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 16/04/2026 11h46
  • BlueSky
EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pitta, do Red Bull Bragantino, durante partida contra o Flamengo pela nona rodada do Brasileirão 2026 O Bragantino ocupa atualmente a lanterna do grupo, sem nenhum ponto

Bragantino e Blooming se enfrentam nesta quinta-feira, dia 16, às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela Sul-Americana. O duelo acontece pela segunda rodada do grupo H.

O Bragantino ocupa atualmente a lanterna do grupo, sem nenhum ponto, e busca a primeira vitória na competição. Do outro lado, o Blooming aparece em terceiro lugar, soma um ponto e tenta também vencer.

Onde assistir Bragantino x Blooming ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 na TV fechada e no Disney+ no streaming, com início da transmissão às 21h30.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >