Jovem Pan transmite Hertha Berlin e Heidenheim pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite neste sábado, 15 de agosto, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto da segunda rodada será entre Hertha Berlin e Heidenheim, neste sábado, a partir das 8h da manhã.
A programação continua no domingo, 16 de agosto, às 8h30, com a partida entre Hannover 96 e Wolfsburg.
SERVIÇO
Bundesliga 2 – Hertha Berlin X Haidenheim
Data: sábado, 15 de agosto
Horário: 8h
Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes
Bundesliga 2 – Hannover 96 x Wolsfburg
Data: domingo, 16 de agosto
Horário: 8h30
Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes