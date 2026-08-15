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Futebol Internacional

Jovem Pan transmite Hertha Berlin e Heidenheim pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será na TV aberta e no YouTube; siga ao vivo

Jovem Pan

Jovem Pan transmite Hertha Berlin e Heidenheim pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
O confronto da segunda rodada será entre Hertha Berlin e Heidenheim Arte/Jovem Pan

A Jovem Pan transmite neste sábado, 15 de agosto, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto da segunda rodada será entre Hertha Berlin e Heidenheim, neste sábado, a partir das 8h da manhã.

A programação continua no domingo, 16 de agosto, às 8h30, com a partida entre Hannover 96 e Wolfsburg.

SERVIÇO

Bundesliga 2 – Hertha Berlin X Haidenheim

Data: sábado, 15 de agosto

Horário: 8h

Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes

Bundesliga 2 – Hannover 96 x Wolsfburg

Data: domingo, 16 de agosto

Horário: 8h30

Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes

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