Jeff Bezos vira acionista minoritário no Liverpool

O anúncio não deu detalhes sobre a quantia da operação ou sobre o nível de participação que este grupo alcança dentro da propriedade

Segundo diversos veículos de imprensa, essa participação corresponderá a um terço do total

O Fenway Sports Group, proprietários americanos do clube de futebol Liverpool, anunciou, nesta sexta-feira (14), a cessão de parte minoritária de suas ações para um grupo de investidores, entre os quais está o fundador da Amazon, Jeff Bezos.

O bilionário americano de 62 anos integra o consórcio 1892 Holdings, que faz referência ao ano de fundação do Liverpool FC e que reúne fundos procedentes também do empresário Amit Bhatia, da família Mittal e do casal formado por Elaine e o brasileiro Eduardo Saverin, este último cofundador do Facebook, segundo o comunicado.

O anúncio não deu detalhes sobre a quantia da operação ou sobre o nível de participação que este grupo alcança dentro da propriedade. Segundo diversos veículos de imprensa, essa participação corresponderá a um terço do total.

Jeff Bezos, detentor da quarta maior fortuna do mundo, estimada em US$ 256 bilhões (R$ 1,34 trilhão, na cotação atual) não deverá, a princípio, integrar o Conselho de Administração ampliado do Liverpool FC.

Espera-se, no entanto, que Amit Bhatia atue no conselho como vice-presidente. Bryan Baum, fundador da empresa de capital de risco K5 Sports, por meio da qual o chefe da Amazon realiza investimentos, e Elaine Severin deverão se tornar membros do Conselho de Administração.

“O Liverpool sempre foi construído com uma visão de longo prazo, tomando decisões que atendem aos melhores interesses do clube”, afirmou Mike Gordon, presidente do Fenway Sports Group (FSG).

O grupo esclareceu que mantém a “participação majoritária e o controle operacional” do Liverpool.

O FSG comprou o clube inglês por US$ 300 milhões (R$ 1,57 bilhão) em 2010 e vendeu uma participação minoritária de 3% para a empresa americana de investimentos esportivos Dynasty Equity há três anos.

O acordo com a 1892 Holdings ocorre às vésperas da nova temporada, na qual o Liverpool será comandado pelo novo técnico, o espanhol Andoni Iraola, substituindo o holandês Arne Slot.

O clube ainda busca reforçar seu elenco para a próxima temporada, que não contará mais com o astro egípcio Mohamed Salah.

Jogador fundamental na última década, Salah deixou os ‘Reds’ e assinou com o Trabzonspor, da Turquia.