Jovem Pan > Esportes > Futebol > Brasil divulga números dos jogadores para a Copa; veja lista

Brasil divulga números dos jogadores para a Copa; veja lista

Lista começa no amistoso contra o Panamá nesse domingo

  • Por Rafael Rintzel
  • 30/05/2026 18h32
  • BlueSky

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu neste sábado (30) os números que vão estampar as camisetas de cada jogador da seleção durante a Copa do Mundo 2026. A numeração já será utilizada pelos craques nos amistosos antes do Mundial, com Panamá, neste domingo (31), e Egito, no próximo sábado (6).

A divulgação da numeração foi feita por meio de um vídeo postado pela CBF em sua conta do Instagram. 

 
Ver esta publicação no Instagram
  Uma publicação partilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Veja a numeração:

  • 1 – Alisson
  • 2 – Wesley
  • 3 – Gabriel Magalhães
  • 4 – Marquinhos
  • 5 – Casemiro
  • 6 – Alex Sandro
  • 7 – Vinicius Jr.
  • 8 – Bruno Guimarães
  • 9 – Matheus Cunha
  • 10 – Neymar Jr.
  • 11 – Raphinha
  • 12 – Weverton
  • 13 – Danilo
  • 14 – Bremer
  • 15 – Léo Pereira
  • 16 – Douglas Santos
  • 17 – Fabinho
  • 18 – Danilo Santos
  • 19 – Endrick
  • 20 – Lucas Paquetá
  • 21 – Luiz Henrique
  • 22 – Gabriel Martinelli
  • 23 – Ederson
  • 24 – Ibañez
  • 25 – Igor Thiago
  • 26 – Rayan

Dúvida antes da convocação oficial do técnico Carlo Ancelotti, o atacante Neymar recebeu destaque e vai defender a bandeira brasileira utilizando a camiseta de número 10, historicamente recebida pelo principal jogador da Seleção canarinho em copas anteriores.

A seleção brasileira entra em campo neste domingo (31), a partir das 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Panamá, no penúltimo amistoso antes do início do mundial. A partida vai acontecer aqui no Brasil, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >