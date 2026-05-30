Brasil divulga números dos jogadores para a Copa; veja lista
Lista começa no amistoso contra o Panamá nesse domingo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu neste sábado (30) os números que vão estampar as camisetas de cada jogador da seleção durante a Copa do Mundo 2026. A numeração já será utilizada pelos craques nos amistosos antes do Mundial, com Panamá, neste domingo (31), e Egito, no próximo sábado (6).
A divulgação da numeração foi feita por meio de um vídeo postado pela CBF em sua conta do Instagram.
Veja a numeração:
- 1 – Alisson
- 2 – Wesley
- 3 – Gabriel Magalhães
- 4 – Marquinhos
- 5 – Casemiro
- 6 – Alex Sandro
- 7 – Vinicius Jr.
- 8 – Bruno Guimarães
- 9 – Matheus Cunha
- 10 – Neymar Jr.
- 11 – Raphinha
- 12 – Weverton
- 13 – Danilo
- 14 – Bremer
- 15 – Léo Pereira
- 16 – Douglas Santos
- 17 – Fabinho
- 18 – Danilo Santos
- 19 – Endrick
- 20 – Lucas Paquetá
- 21 – Luiz Henrique
- 22 – Gabriel Martinelli
- 23 – Ederson
- 24 – Ibañez
- 25 – Igor Thiago
- 26 – Rayan
Dúvida antes da convocação oficial do técnico Carlo Ancelotti, o atacante Neymar recebeu destaque e vai defender a bandeira brasileira utilizando a camiseta de número 10, historicamente recebida pelo principal jogador da Seleção canarinho em copas anteriores.
A seleção brasileira entra em campo neste domingo (31), a partir das 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Panamá, no penúltimo amistoso antes do início do mundial. A partida vai acontecer aqui no Brasil, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.
