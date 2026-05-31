Cruzeiro x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 20h30, no Mineirão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Gustavo Aleixo/Cruzeiro O Cruzeiro, em recuperação no campeonato, aparece em 10º lugar e soma 23 pontos



Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste sábado, dia 31, às 20h30, no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 18ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Fluminense ocupa atualmente a 4ª colocação, com 30 pontos, e busca assumir a terceira colocação. Do outro lado, o Cruzeiro, em recuperação no campeonato, aparece em 10º lugar e soma 23 pontos.

Onde assistir Cruzeiro x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV no YouTube, no Premiere no PPV e R7 no streaming, com início da transmissão às 20h30.