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Cruzeiro x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 20h30, no Mineirão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 31/05/2026 12h23
  • BlueSky
Gustavo Aleixo/Cruzeiro Cruzeiro x Boca Juniors pela Libertadores 2026 O Cruzeiro, em recuperação no campeonato, aparece em 10º lugar e soma 23 pontos

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste sábado, dia 31, às 20h30, no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 18ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Fluminense ocupa atualmente a 4ª colocação, com 30 pontos, e busca assumir a terceira colocação. Do outro lado, o Cruzeiro, em recuperação no campeonato, aparece em 10º lugar e soma 23 pontos.

Onde assistir Cruzeiro x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV no YouTube, no Premiere no PPV e R7 no streaming, com início da transmissão às 20h30.

 

 

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