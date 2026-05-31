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Alemanha x Finlândia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Alemanha e Finlândia se enfrentam em amistoso neste sábado, às 15h45, na MEWA Arena; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

  • Por Jovem Pan
  • 31/05/2026 12h28
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Odd ANDERSEN / AFP Alemanha eliminatórias O duelo acontece em preparação para a Copa do Mundo

Alemanha e Finlândia se enfrentam neste sábado, dia 31, às 15h45, na MEWA Arena, em partida amistosa. O duelo acontece em preparação para a Copa do Mundo. 

Onde assistir Alemanha x Finlândia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN na TV por assinatura e Disney+ no streaming, com início da transmissão às 15h45.

 

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