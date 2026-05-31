Alemanha x Finlândia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Alemanha e Finlândia se enfrentam em amistoso neste sábado, às 15h45, na MEWA Arena; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.
Odd ANDERSEN / AFPO duelo acontece em preparação para a Copa do Mundo
Alemanha e Finlândia se enfrentam neste sábado, dia 31, às 15h45, na MEWA Arena, em partida amistosa. O duelo acontece em preparação para a Copa do Mundo.
Onde assistir Alemanha x Finlândia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN na TV por assinatura e Disney+ no streaming, com início da transmissão às 15h45.
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