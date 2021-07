Brasil vence o Chile por 1 a 0 e enfrenta o Peru na semifinal da Copa América

Paquetá entrou no intervalo e marcou o único gol do jogo no início do segundo tempo

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paquetá e Neymar comemoram gol da vitória



O Brasil venceu o Chile e avançou para as semifinais da Copa América. No Nilton Santos, a equipe de Tite ganhou pelo placar mínimo de 1 a 0 e sofreu bastante. O primeiro tempo foi de grande marcação chilena e o Brasil não conseguiu criar muitas oportunidades de gol. A partida se desenrolou na segunda etapa. Logo aos dois minutos, Paquetá que tinha acabado de entrar fez tabelinha com Neymar e abriu o placar. No lance seguinte, Gabriel Jesus foi expulso depois de acertar uma ‘voadora’ em Mena e o drama brasileiro começou. Com um a menos, o Chile começou a ir mais pra cima e tentar o empate. Aos 16, o Chile balançou as redes em cobrança de falta, mas a arbitram anulou por impedimento.

Aos 21, Neymar teve a chance de ampliar em um contra-ataque rápido. O camisa 10 correu mais que a defesa e ficou cara a cara com Bravo, ele chutou e o goleiro chileno defendeu. Aos 23 minutos, Brereton acertou uma bola no travessão e aos 32, Ederson foi obrigado a fazer uma boa defesa em chute forte de Menezes da entrada da área. Apesar da pressão, os chilenos não conseguiram empatar o jogo e foram eliminados, classificando o Brasil para a próxima fase. Na semifinal, o Brasil enfrenta o Peru, que venceu o Paraguai nos pênaltis. A partida será na próxima segunda-feira, dia 5, às 20h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro.