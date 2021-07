Peru vence o Paraguai nos pênaltis e está na semifinal da Copa América

Seleções empataram em 3 a 3 no tempo normal; nas penalidades, Gallese defendeu o chute de Espínola e levou os peruanos à próxima fase

Reprodução/ Twitter @CopaAmerica Peru venceu o Paraguai e avançou de fase



O primeiro jogo das quartas de final da Copa América teve uma chuva de gols, muita emoção e decisão nos pênaltis. Peru e Paraguai se enfrentaram no Estádio Olímpico de Goiânia e fizeram uma partida bem equilibrada, terminando o tempo regulamentar em 3 a 3 e o Peru avançando nas cobranças alternadas. Terceiro lugar no Grupo A, o Paraguai abriu o placar aos 11 minutos com o zagueiro palmeirense Gustavo Gómez, depois de um lance de escanteio. Não demorou muito para o Peru igualar. Aos 21, Lapadula se antecipou à marcação e empatou o jogo. Ainda no primeiro tempo, Lapadula reapareceu na área e finalizou de canhota, virando a partida. Nos acréscimos, Gómez levou o segundo amarelo e foi expulso.

Na volta do intervalo, o Paraguai começou melhor e aos nove minutos empatou com Junior Alonso. O jogo ficou tenso e os peruanos voltaram a balançar as redes. Aos 35, Yotún arriscou de fora da área, a bola desviou em Rojas e morreu no fundo da rede. Aos 40, o meio-campo do Peru, André Carrillo, também foi expulso depois do segundo amarelo. Nos últimos minutos, Lapadula ainda teve a chance de fazer o quarto, mas cabeceou para fora. E na máxima de quem não faz, toma, o Paraguai empatou no último minuto de jogo com Gabriel Ávalos. Nas cobranças de pênalti pelo lado do Paraguai, Romero, Junior Alonso e Pires da Mota converteram; Martinez e Samudio chutaram para fora. No Peru, Lapadula, Yotún Tapia converteram; Ormeño e Cueva bateram e o goleiro Antony Silva defendeu. Nas alternadas, Espínola errou e o goleiro Gallese defendeu e Trauco converteu o último, dando a vitória aos peruanos. Na semifinal, o Peru enfrenta o vencedor do duelo entre Brasil e Peru.