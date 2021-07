Com Richarlison e Reinier, seleção olímpica divulga lista com 22 nomes para Tóquio

Atacante do Everton está com a seleção principal disputando a Copa América e se juntará ao grupo olímpico após o torneio

Nesta sexta-feira, 2, a Confederação Brasileira de Futebol – CBF divulgou uma nova lista de convocados para a seleção olímpica. Na última quarta-feira, a Fifa aprovou o aumento de 18 para 22 nomes após uma série de pedidos das seleções participantes e a data limite da divulgação dos convocados seria esta sexta. Na nova relação de André Jardine, o atacante Richarlison é a maior novidade. O jogador do Everton está disputando a Copa América com a seleção principal e se juntará ao grupo olímpico após o torneio. O time inglês liberou a participação do jogador em Tóquio 2020. O ‘Pombo’ junto com Martinelli (Arsenal) e Douglas Augusto (Paok) substituem Pedro (Flamengo), Malcom (Zenit) e Gerson (Olympique de Marseille), que foram cortados. Lucão (Vasco da Gama), Reinier (Borussia Dortmund), Bruno Fuchs (CSKA) e Abner (Athletico-PR) completam a lista.

Confira abaixo a lista de convocados:

Goleiros: Santos (Athletico-PR), Brenno (Grêmio) e Lucão (Vasco da Gama);

Laterais: Dani Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Athletico-PR);

Zagueiros: Diego Carlos (Sevilla), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense) e Bruno Fuchs (CSKA);

Meio campistas: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Augusto (Paok), Matheus Henrique (Grêmio), Claudinho (RB Bragantino) e Reinier (Borussia Dortmund);

Atacantes: Matheus Cunha (Hertha Berlim), Paulinho (Bayer Leverkusen), Antony (Ajax), Martinelli (Arsenal) e Richarlison (Everton).