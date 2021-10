Gabriel Menino crê em conquista do Palmeiras no Brasileirão: ‘O Atlético-MG pode tropicar’ 

Para tentar diminuir a diferença para o Galo, o Alviverde não pode pensar em outo resultado senão a vitória diante do América-MG, em jogo marcado para esta quarta-feira, 6, a partir das 21h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Menino se prepara para bater falta durante partida do Palmeiras



Os torcedores do Palmeiras mais pessimistas acreditam que o empate com o Juventude, em pleno Allianz Parque, no último domingo, foi o adeus às pretensões do time ao título do Campeonato Brasileiro. Atualmente na segunda colocação na tabela, o Alviverde paulista tem dez pontos a menos que o líder Atlético-MG. Gabriel Menino, no entanto, não enxerga desta forma e ainda crê na conquista da taça. “Nada é impossível. O campeonato não acabou ainda, tem muito jogo pela frente. O Atlético-MG pode, sim, tropicar pelo caminho. E a gente pode conseguir uma sequência boa de vitórias, crescendo cada vez mais”, disse o jovem, em entrevista ao canal oficial do clube.

Para tentar diminuir a diferença para o Galo, o Palmeiras não pode pensar em outo resultado senão a vitória diante do América-MG, em jogo marcado para esta quarta-feira, 6, a partir das 21h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira deve lançar um time com: Jaílson; Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Danilo, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Luiz Adriano. Adversário direto, o Atlético-MG entra em campo mais cedo, às 19 horas, para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá.