Briga contra o Z4, técnico diferente e foco na Libertadores: Como estavam Palmeiras e Santos no último clássico

Os rivais voltam a se enfrentar a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo, 13, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, com objetivos diferentes

VICTOR MONTEIRO / W9 PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Tanto Rony quanto Raphael Veiga fizeram gols e deram assistências contra o Santos



Palmeiras e Santos se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo, 13, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, com objetivos diferentes. Enquanto o Alviverde já está classificado para as quartas de final e tenta garantir a primeira posição na classificação geral, o Peixe precisa da vitória para manter as esperanças de avançar à próxima fase e afastar a possibilidade de rebaixamento no Estadual. A situação, no entanto, não é novidade para os clubes. Na última vez em que se enfrentaram, em novembro de 2021, o Verdão ainda tinha chances de ganhar o Brasileirão e se preparava para mais uma final de Libertadores da América. O Alvinegro praiano, por sua vez, estava desesperado, lutando para se manter na elite do futebol nacional.

O último “Clássico da Saudade” aconteceu em 7 de novembro de 2021, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Santos recebeu o rival em situação delicada, na 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, e buscou o gol desde o minuto inicial. Com duas boas chances criadas por Lucas Braga, a equipe da Baixada até assustou os palmeirenses, mas viu sua estratégia ruir com gol de Rony, aos 40 minutos. Na segunda etapa, o time de Abel Ferreira cresceu no confronto, ampliou com Raphael Veiga e dominou até o apito final. Com o triunfo, o Palmeiras subiu para a segunda posição e continuou a dez pontos do líder Atlético-MG.

Apesar do último jogo ter acontecido há quatro meses, o Santos vai para o Allianz Parque com uma equipe completamente modificada. Entre os titulares daquele duelo, apenas o goleiro João Paulo e o atacante Marcos Guilherme devem encarar o Palmeiras neste domingo. Mádson, Robson Reis, Velázquez, Felipe Jonathan, Vinícius Zanocelo e Lucas Braga ocupam o status de reserva, enquanto Raniel, Marinho e Danilo Boza sequer integram o elenco santista atualmente. Além disso, o técnico daquela partida era Fábio Carille, demitido pela diretoria em 2022 e substituído pelo argentino Fabián Bustos, que fará o seu primeiro clássico no comando do Peixe. O Alviverde, por outro lado, segue com a mesma base que ganhou o tricampeonato da Libertadores em 2021 e tenta ampliar o tabu contra o arquirrival. Desde outubro de 2019, o Palmeiras enfrentou o Santos sete vezes, ganhando cinco oportunidades e ficando com o empate em outras duas ocasiões.

Último Clássico da Saudade – Santos 0 x 2 Palmeiras

Santos: João Paulo; Mádson, Velázquez, Boza, Robson Reis e Lucas Braga; Felipe Jonathan, Vinícius Zanoecelo, Marinho e Marcos Guilherme; Raniel. Técnico: Fábio Carille.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Dudu, Raphael Veiga e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Rony (40 minutos do 1º tempo) e Raphael Veiga (31 minutos do 2º tempo).