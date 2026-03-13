Cássio sofre grave lesão no joelho e deve ficar fora da temporada

Cruzeiro informou que Cássio passou por exames que diagnosticaram uma ‘lesão multiligamentar do joelho esquerdo’

FERNANDO MORENO/AGIF//ESTADÃO CONTEÚDO Cruzeiro informou que Cássio passou por exames



O experiente goleiro Cássio, do Cruzeiro, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia, informou o clube mineiro nesta sexta-feira (13). O jogador de 38 anos deve perder o resto da temporada, embora ainda não tenha sido estabelecido um prazo de recuperação.

Em nota, o Cruzeiro informou que Cássio passou por exames que diagnosticaram uma “lesão multiligamentar do joelho esquerdo” e que a cirurgia deverá acontecer “no início da próxima semana”.

“Fico triste por essa lesão e por não poder estar em campo com meus companheiros. São situações que fazem parte do nosso trabalho, e não tenho a menor dúvida de que vou voltar ainda mais forte”, escreveu o goleiro em uma mensagem no Instagram. Cássio se machucou na quarta-feira, durante a derrota do Cruzeiro por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No domingo passado, em uma final marcada por uma violenta briga entre os jogadores que resultou em 23 expulsões (incluindo a do próprio Cássio), o time celeste conquistou o Campeonato Mineiro sobre o rival Atlético-MG.

*Estadão Conteúdo