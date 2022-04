CBF confirma data de amistoso da seleção brasileira contra o Japão; confira 

Este será o segundo confronto do Brasil sob o comando de Tite contra os japoneses, sendo que o primeiro aconteceu em 2017, quando a Canarinho ganhou dos nipônicos por 3 a 1

EFE/Martín Alipaz

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta quarta-feira, 27, que a seleção masculina irá enfrentar o Japão no dia 06 de junho, no Estádio Nacional de Tóquio, a partir das 07h20 (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer entre novembro e dezembro deste ano. Este será o segundo confronto do Brasil sob o comando de Tite contra os japoneses, sendo que o primeiro aconteceu em 2017, quando a Canarinho ganhou dos nipônicos por 3 a 1, com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus.

Também em junho, a seleção brasileira irá enfrentar a Coreia do Sul, na Ásia, em data ainda desconhecida – a convocação para os dois amistosos deve ocorrer em maio. Depois das duas partidas em solo asiático, o time treinado por Tite terá dois duelos contra a Argentina. O primeiro será o Superclássico das Américas, em 11 de junho, na cidade de Melbourne, na Austrália. O segundo, por sua vez, acontecerá em 22 de setembro e será válido ainda pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo – esta partida foi adianta devido à interrupção da Anvisa, na Neo Química Arena, na temporada passada.

A Canarinho se apresenta no dia 14 de novembro para iniciar a preparação mais direta para o Mundial do Catar. O grupo fará treinos na Europa até o dia 19, antes de viajar para Doha. A seleção brasileira terá pela frente a Sérvia, no dia 24 de novembro, como adversário de estreia. Depois, o Brasil encara a Suíça, no dia 28, e fecha esta fase contra Camarões, no dia 2 de dezembro. Vale lembrar que os dois melhores avançam às oitavas de final.