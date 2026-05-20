CBF se posiciona sobre lesão de Neymar e diz que vai avaliar jogador em Teresópolis

Exame realizado pelo atleta apontou uma lesão de grau moderado na panturrilha direita

Jewel Samad/AFP - 9/12/2022 Camisa 10 do Santos está indo para sua quarta Copa do Mundo



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou nesta quarta-feira (20) sobre a lesão de Neymar e disse que vai avaliar jogador em Teresópolis. Em nota enviada à Jovem Pan, a entidade informou que recebe “constantemente laudos e avaliações de todos os atletas convocados, contudo, eles só serão avaliados pela equipe médica da Seleção Brasileira a partir da apresentação oficial”. Segundo a entidade, até a apresentação à Seleção só quem pode informações sobre o estado de saúde dos atletas é o próprio clube do atleta.

A Jovem Pan entrou em contato com o Santos, mas, até a publicação desta matéria, ainda não tinha tido retorno. O espaço segue aberto para posicionamento.

Exame realizado pelo atleta apontou uma lesão de grau moderado na panturrilha direita. A informação foi confirmada pelo coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib, em entrevista ao ge. Segundo ele o jogador deve se apresentar sem limitações para a Seleção Brasileira. “Neymar tem uma pequena lesão na panturrilha, um edema. O planejamento, seguindo a evolução, é entregá-lo apto na próxima semana para a CBF”, disse Zogaib ao ge.

Neymar de volta à Seleção

Neymar foi convocado para a Seleção Brasileira na segunda-feira (18), quando o técnico italiano, Carlo Ancelotti, divulgou a lista de 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O Brasil estreia no dia 13.

O camisa 10 do Santos está indo para sua quarta Copa do Mundo. Sua primeira convocação foi para a Copa de 2010 que aconteceu na África do Sul. Neymar nunca foi convocado por Carlo Ancelotti, desde que assumiu a Seleção em 26 de maio de 2025.

Entretanto, ganho chance com o treinado e sua convocação marca o retorno dele à Seleção após quase 3 anos. “Nos últimos jogos jogou com continuidade, pode ser que tenha a possibilidade de melhorar a condição física até os jogos da Copa. E também experiência, carinho que tem no grupo pode criar um ambiente melhor no grupo e isso ajuda a equipe.”

Apesar de ter convocado Neymar, o Ancelotti disse que ele só vai jogar se merecer. “Quero ser claro, limpo, honesto – ele vai jogar se merecer jogar – temos treino e o gramado do treino vai dizer se ele vai jogar (…) tenho que ver no treino como está o preparo, se tem boa condição física e mental para poder estar na equipe titular.