River Plate x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

River Plate e RB Bragantino se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Estádio Monumental; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO RB Bragantino precisa vencer e torcer por uma derrota do segundo colocado do Grupo H para avançar às oitavas



River Plate e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela quinta rodada da fase de grupos da competição.

O River Plate pode garantir o passaporte para as oitavas de final caso vença o RB Bragantino. A equipe argentina lidera o Grupo H, com 10 pontos. Do outro lado, o Massa Bruta, em terceiro lugar, busca uma vitória para conseguir avançar à próxima fase da Copa Sul-Americana. Entretanto, o time paulista precisa torcer por um tropeço do Carabobo, que ocupa a segunda colocação.

Onde assistir River Plate x RB Bragantino ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+, com início da transmissão às 21h30.