Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores
Arte/Jovem PanO Verdão quer continuar liderando seu grupo na Liberta
Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Fabio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.
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