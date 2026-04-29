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Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 29/04/2026 19h12
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Cerro Porteño x Palmeiras O Verdão quer continuar liderando seu grupo na Liberta

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Fabio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui

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