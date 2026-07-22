Chapecoense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão.

A última partida do Flamengo no Brasileirão aconteceu no dia 30 de maio de 2026, com uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Coritiba no Maracanã, construída com dois gols de Samuel Lino e um de Pedro, em um jogo onde a equipe carioca soube aproveitar a vantagem numérica após a expulsão adversária no primeiro tempo. Já a Chapecoense entrou em campo pela última vez no dia 17 de julho, no duelo atrasado da 4ª rodada contra o Bahia; a equipe catarinense acabou derrotada por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, sofrendo gols de Rodrigo Nestor e Román Gómez, e segue enfrentando uma situação complicada na tabela da competição.

Onde assistir Chapecoense x Flamengo ao vivo

A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV e Premiere.