Hertha Berlin atropela o Heidenheim e segue em busca da liderança na Bundesliga 2

A equipe da capital alemã vence sua segunda partida com um meio de campo muito efetivo e dominante

O Hertha Berlin venceu o Heidenheim por 4 a 1 na manhã deste sábado (15). O jogo foi disputado pela segunda rodada da Bundesliga 2, no Estádio Olímpico de Berlim. Ambas as equipes haviam vencido na primeira rodada: o Hertha por 1 a 0 contra o Bochum e o Heidenheim derrotou o Osnabruck em um animado 4 a 3.

A equipe da capital alemã vence sua segunda partida com um meio de campo muito efetivo e dominante, consolidando-se na briga pela liderança da Segunda Divisão alemã com 6 pontos, os mesmos do 1. FC Nürnberg, que leva vantagem no saldo de gols.

O Heidenheim, que foi rebaixado na temporada passada, perde a sua primeira partida e deve ter dificuldades no resto do campeonato se continuar apresentando o desempenho do primeiro tempo.

Marten Winkler foi o grande destaque da partida, anotando duas assistências e um belo gol no primeiro tempo. O técnico Frank Schmidt também merece destaque. Apesar do péssimo primeiro tempo, o alemão fez quatro mudanças para o segundo tempo e esboçou uma reação, jogando muito melhor a segunda etapa, mas sem fazer o suficiente para entrar de verdade na partida.

Domínio de meio-campo e ataque mortal

O Hertha não quis tomar conhecimento da equipe de Frank Schmidt. Em cobrança de falta de Marten Winkler, Sebastian Grønning se jogou no chão e abriu o placar com uma cabeçada de peixinho. 1 a 0 para o tradicional time da capital, que tenta voltar à elite do futebol alemão.

Após abrir o placar, o time de Stefan Leitl se assentou em campo. O Heidenheim tinha certa dificuldade de sair jogando do seu campo de defesa, esbarrando na boa marcação do meio de campo do time de Berlin. Foi nessa boa pressão que Winkler disputou a bola no meio de campo e ampliou o placar aos 25 minutos.

O ponta de 23 anos carregou a bola até a entrada da área e deu uma bela pancada de fora da área para fazer o 2 a 0. Mas o time de Leitl ainda tinha mais para apresentar na primeira etapa.

O lateral Deyovaisio Zeefuik se enfiou entre os zagueiros, recebeu bom lançamento de Winkler por cima dos defensores e marcou o terceiro gol do Hertha. Princípio de goleada no Estádio Olímpico.

A primeira defesa do goleiro Marius Gersbeck veio só com quase 40 minutos de jogo, sendo essa a única finalização com perigo do Heidenheim no primeiro tempo, mostrando a dificuldade que a equipe do estado de Baden-Württemberg tinha de chegar ao ataque.

Reação do Heidenheim

Voltando para a segunda etapa, o Heidenheim descontou o placar, de maneira parecida com o primeiro gol do Hertha. Com três minutos, Mikkel Kaufmann cruzou da esquerda em cobrança da falta; a bola viajou pela área e achou Jan Schöppner livre de marcação para fazer o primeiro gol da equipe.

O Heidenheim melhorou significativamente seu desempenho depois de quatro mudanças feitas no intervalo. Apesar da melhora, não foi o suficiente para voltar de fato para o jogo, mas dá uma certa esperança para o torcedor que espera voltar à primeira divisão do campeonato alemão.

Antes do fim da partida, o autor do terceiro gol, Zeefuik, um dos destaques do Hertha, decidiu dar uma cotovelada em Maximilian Breunig e foi expulso. Apesar disso, o Oluwaseun Adewumi fechou o placar em contra-ataque fulminante, já com 90 minutos jogados.

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