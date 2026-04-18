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Chapecoense x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Chapeconse e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (18), às 18h30, na Arena Condá; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 18/04/2026 11h17 - Atualizado em 18/04/2026 11h17
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RENATO PADILHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO chapecoense Clar jogador do Chapecoense comemora seu gol com jogador da sua equipe durante partida contra o Santos no estádio Arena Conda pelo campeonato Brasileiro A 2026

Chapecoense e Botafogo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, na Arena Condá, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 12ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

A Chapecoense ocupa atualmente a 19ª colocação, com 10 pontos, e busca a voltar a vencer e fugir do G-4. Do outro lado, o Botafogo aparece em 11º lugar, soma 13 pontos e tenta voltar a vencer na competição depois de empatar na última rodada. 

Onde assistir Chapecoense x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere. 

O confronto é importante para a sequência do dos times na competição, já que ambas as equipes brigam por vagas diretas na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana e tentam melhorar sua situação na tabela.

 

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