Chapecoense x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Chapeconse e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (18), às 18h30, na Arena Condá; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

RENATO PADILHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Clar jogador do Chapecoense comemora seu gol com jogador da sua equipe durante partida contra o Santos no estádio Arena Conda pelo campeonato Brasileiro A 2026



Chapecoense e Botafogo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, na Arena Condá, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 12ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

A Chapecoense ocupa atualmente a 19ª colocação, com 10 pontos, e busca a voltar a vencer e fugir do G-4. Do outro lado, o Botafogo aparece em 11º lugar, soma 13 pontos e tenta voltar a vencer na competição depois de empatar na última rodada.

Onde assistir Chapecoense x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere.

O confronto é importante para a sequência do dos times na competição, já que ambas as equipes brigam por vagas diretas na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana e tentam melhorar sua situação na tabela.