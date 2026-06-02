O dono do recorde de mais jogos sem perder na fase de grupos da Copa

A Seleção Brasileira detém a maior marca da história, mas uma potência europeia ameaça o topo do ranking no mundial de 2026

Mônica Zarattini/Estadão Conteúdo A Seleção Brasileira de Futebol é a resposta exata para quem busca descobrir quais seleções detêm o recorde de mais jogos sem perder na fase de grupos da Copa do Mundo.



A Seleção Brasileira de Futebol é a resposta exata para quem busca descobrir quais seleções detêm o recorde de mais jogos sem perder na fase de grupos da Copa do Mundo. Com uma marca assombrosa e confirmada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), o Brasil reinou absoluto na primeira fase do torneio com 17 partidas consecutivas sem derrotas entre os mundiais de 2002 e 2022. O recorde perdurou por incríveis 24 anos e apenas encontrou seu fim na última rodada da chave no Catar, quando a equipe reserva sofreu um tropeço contra Camarões.

Como o Brasil estabeleceu o recorde histórico

A construção da atual hegemonia começou nos gramados da Ásia. Após perder para a Noruega na rodada final de 1998, o Brasil iniciou a campanha do pentacampeonato em 2002 cravando cem por cento de aproveitamento nos grupos. Esse desempenho perfeito e dominador se repetiu em 2006. Nas edições subsequentes de 2010, 2014 e 2018, a equipe manteve o padrão de duas vitórias e um empate em cada chave, somando pontos vitais de forma invicta.

Foi no torneio de 2022 que o elenco canarinho ultrapassou o antigo recorde mundial que pertencia à Alemanha. Ao superar a Sérvia e a Suíça com autoridade nas duas primeiras rodadas, a equipe sul-americana chegou ao 17º jogo de invencibilidade, isolando-se no lugar mais alto das estatísticas históricas.

O ranking das maiores invencibilidades na primeira fase

O seleto grupo de nações que ostentam longas sequências sem perder na Copa é extremamente restrito. Ele exige que as equipes aliem consistência tática, sorte e muita solidez defensiva durante décadas ininterruptas.

1. Brasil (17 jogos)

O líder isolado do ranking cravou sua expressiva marca entre as edições de 2002 e 2022. A equipe somou 14 vitórias e apenas três empates neste largo recorte de tempo, anotando um aproveitamento avassalador que evidencia o favoritismo crônico na fase classificatória.

2. Alemanha (16 jogos)

Os alemães foram os donos do título de imbatíveis por muitos anos. A notável série de 16 jogos começou no vitorioso torneio de 1990, edição em que se sagraram tricampeões, e durou até 2010. O império caiu de forma precoce e inesperada na África do Sul, quando a potência europeia acabou superada pela Sérvia.

3. Holanda (15 jogos)

A presença da esquadra laranja no pódio reflete o dado mais letal da atualidade. A equipe não registra quedas em fases de chaves desde o fatídico torneio de 1994. Em suas participações seguintes (1998, 2006, 2010, 2014 e 2022), a seleção não foi batida nos grupos, consolidando a única sequência ativa e ameaçadora do alto escalão do futebol mundial.

O contexto de risco na Copa do Mundo de 2026

Faltando muito pouco para o aguardado apito inicial do mundial sediado na América do Norte, a Holanda desembarca no torneio com a missão matemática de reescrever este almanaque. O cenário é extremamente favorável para uma possível troca de guarda na liderança.

Caso a delegação europeia consiga superar ilesa os seus três confrontos iniciais de 2026, ela acumulará um montante de 18 jogos invictos, desbancando a marca absoluta do Brasil e cravando um novo capítulo. É um feito de altíssima complexidade no futebol de alto rendimento, especialmente se observarmos que gigantes como França, Espanha e Argentina sofreram quedas amargas nas fases iniciais em edições recentes.

Atravessar o nervosismo da fase de grupos é o primeiro teste de fogo no caminho rumo à taça. O atual recorde brasileiro reflete o peso histórico de uma camisa que raramente perdoa erros dos oponentes, mas a pressão iminente em 2026 corrobora a velha tese esportiva de que nenhum tabu é inquebrável para sempre.