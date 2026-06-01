Seleção Brasileira viaja aos EUA para disputar a Copa do Mundo

A equipe canarinho embarcou na noite desta segunda-feira (1º) rumo a Nova Jersey, onde ficará baseada durante o Mundial

  • 01/06/2026 23h03 - Atualizado em 01/06/2026 23h27
Rafael Ribeiro / CBF Neymar cumprimenta funcionários da CBF antes de embarcar aos Estados Unidos para disputar Copa do Mundo 2026 Seleção Brasileira ainda tem mais um amistoso antes de estrear no torneio contra o Marrocos

A Seleção Brasileira viajou nesta segunda-feira (1º) a Nova Jersey, nos Estados Unidos. A cidade servirá como base para a equipe canarinho na Copa do Mundo de 2026.

O time brasileiro desembarcará no país na manhã de terça-feira (2). A delegação ficará hospedada no The Ridge Hotel, a cerca de 15 minutos do centro de treinamento Columbia Park Training Facility, pertencente ao New York Red Bulls.

Segundo cronograma divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Seleção Brasileira faz o primeiro treino no fim da tarde de terça-feira. No sábado (6), a equipe canarinho disputa o último amistoso, contra o Egito, antes do início da Copa do Mundo.

Cabeça do Grupo C, o Brasil estreia no Mundial, em 13 de junho, contra o Marrocos no MetLife Stadium. A equipe canarinho também pega o Haiti e a Escócia na primeira fase do torneio.

Avião de R$ 1,19 bilhão

A CBF fretou o Boeing 767-399ER da companhia sul-africana Aeronexus para levar a Seleção Brasileira aos Estados Unidos. De matrícula ZS-NEX, o avião é avaliado em R$ 1,19 bilhão. A aeronave possui 96 assentos de primeira classe e oferece serviço vip.

 
Segundo informado pela companhia aérea Azul, patrocinadora oficial da Seleção Brasileira, a CBF requisitou um avião com mais de 90 assentos executivos, o que a empresa não possui. Por esta razão, a confederação optou por fretar a aeronave sul-africana, utilizada pela delegação brasileira em compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2023.

Goleada sobre o Panamá

No domingo (31), o Brasil goleou, por 6 a 2, o Panamá em último amistoso antes de embarcar para os Estados Unidos. Após a partida, jornais internacionais noticiaram positivamente o desempenho da Seleção Brasileira.

O jornal espanhol As afirmou que o “Brasil intimida”. O veículo destacou as substituições feitas por Ancelotti no segundo tempo para o resultado no Maracanã.

