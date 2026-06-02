Reis da taça: quem é o único jogador de futebol a ganhar três vezes a Copa do Mundo?

O Rei do Futebol segue reinando absoluto no topo do ranking histórico de campeões do maior torneio do planeta, com uma marca intacta há mais de cinco décadas

GERARD MALIE/AFP via Getty Images A trajetória rumo ao tricampeonato inédito começou quando Pelé ainda era um adolescente.



O ex-atacante brasileiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é o único jogador na história do esporte a conquistar a taça em três oportunidades diferentes. O maior ídolo da Seleção Brasileira levantou o troféu máximo do futebol nas edições da Suécia (1958), do Chile (1962) e do México (1970). Esse desempenho o consolidou com um recorde absoluto que permanece inatingível, superando todos os grandes craques que surgiram nas gerações posteriores.

Como Pelé alcançou o topo do mundo

A trajetória rumo ao tricampeonato inédito começou quando Pelé ainda era um adolescente. Em 1958, com apenas 17 anos, ele assumiu a titularidade no decorrer do torneio na Suécia e foi fundamental na reta final da competição, marcando gols antológicos que garantiram o primeiro título brasileiro. Quatro anos depois, no Chile, o camisa 10 começou a campanha como a principal estrela global, mas sofreu uma lesão muscular logo no segundo jogo. Apesar de acompanhar o restante da Copa fora dos gramados, fez parte do elenco que liderado por Garrincha garantiu o bicampeonato para o país.

A consagração definitiva como tricampeão ocorreu na edição de 1970. Comandando o esquadrão considerado pelos especialistas como a maior seleção de todos os tempos, Pelé voltou a brilhar intensamente no México. Ele foi o grande maestro de uma equipe mágica, anotando de cabeça na final contra a Itália e assegurando a posse definitiva da Taça Jules Rimet.

O ranking de maiores vencedores da história

Abaixo da lenda brasileira, existe um seleto grupo de ex-atletas que conseguiram a façanha de conquistar o bicampeonato. Ninguém além de Pelé, seja da Europa, da América do Sul ou de outro continente, conseguiu colocar três medalhas de ouro da Fifa no peito como jogador.

Veja como fica a lista dos atletas que mais se aproximaram do topo histórico:

1º Lugar: Pelé (Brasil) – 3 títulos: Campeão incontestável em 1958, 1962 e 1970. Isolado na liderança do ranking.

2º Lugar: Cafu e Ronaldo Fenômeno (Brasil) – 2 títulos: Os astros da Seleção fizeram parte do tetra em 1994 e foram protagonistas absolutos no penta em 2002.

3º Lugar: Daniel Passarella (Argentina) – 2 títulos: O zagueiro entrou para a história como o único atleta argentino bicampeão , estando presente nos títulos de 1978 e 1986.

4º Lugar: Base do Brasil de 1958 e 1962 – 2 títulos: Nomes históricos do esporte como Garrincha, Didi, Vavá, Zagallo, Gilmar e Djalma Santos ergueram as taças em sequência na Era de Ouro do país.

5º Lugar: Base da Itália de 1934 e 1938 – 2 títulos: Craques de época como Giuseppe Meazza e Giovanni Ferrari participaram ativamente das duas primeiras glórias do futebol italiano .

Algum jogador em atividade ameaça a marca histórica

O peso de vencer o torneio mundial fica ainda mais evidente quando o comparamos com o cenário do futebol atual. Hoje, não existe nenhum jogador em atividade com dois títulos de Copa do Mundo no currículo. Isso significa que a perseguição matemática à marca do Rei Pelé é completamente inviável para o curto prazo.

O atacante francês Kylian Mbappé bateu na trave de entrar para a lista de bicampeões ao vencer na Rússia em 2018 e chegar até a final no Catar em 2022, mas amargou o vice-campeonato na última edição. Lionel Messi, que coroou a reta final da carreira com a conquista dramática da Argentina também em 2022, conta com uma única medalha de ouro na estante. Outros gigantes europeus que venceram no passado recente pela Alemanha (2014) ou pela Espanha (2010) já penduraram as chuteiras ou não figuram mais nas convocações.

Levantar três taças da competição mais exigente do calendário não demanda apenas faro de gol e técnica refinada, mas uma longevidade física impressionante dentro dos ciclos de seleção nacional. A combinação perfeita de genialidade e regularidade ao longo de doze anos é o que imortaliza a lenda brasileira como o campeão dos campeões.