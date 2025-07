Com hat-trick de Kerolin, Brasil vence Bolívia por 6 a 0 na Copa América feminina

Na terceira rodada, a Seleção não joga, porque uma equipe sempre descansa por rodada, ou seja, o Brasil volta a jogar no dia 22 de julho

EFE/ Vicente Costales Giovana Queiroz e Kerolin do Brasil comemoraram um gol desses miércoles, durante uma festa da fase de grupos da Copa América Feminina entre Bolívia e Brasil no estádio Gonzalo Pozo Ripalda em Quito



Com um time completamente diferente do que foi a campo no primeiro jogo, contra a Venezuela, o Brasil conquistou nesta quarta-feira (16) a segunda vitória na Copa América, e chegou a 6 pontos, mantendo 100% de aproveitamento na competição. Na próxima rodada, a Seleção não joga, porque uma equipe sempre descansa por rodada, ou seja, o Brasil volta a jogar no dia 22 de julho. Diante da Bolívia, que tem passado por melhorar no futebol, mas ainda fica abaixo de outras Seleções, o Brasil confirmo o favoritismo e venceu por 6 a 0. As canarinhas até chegaram a balançar as redes outras vezes, e poderiam ter goleado, mas a falta de VAR, fez com que dois gols fossem anulados incorretamente. Vale lembrar que a fase de grupos da Copa América não tem VAR, a arbitragem de vídeo só passa a operar a partir da semifinal.

O domínio da Seleção era tão grande, que a primeira etapa terminou com 11 chutes a gol do Brasil, sendo sete em direção ao gol, e nenhum da Bolívia. Que também terminou o jogo sem ter chutado ao gol uma única vez. Luany e Kerolin, foram as grandes marcadoras da noite. A camisa 22 deixou dois, enquanto a atual capitã, fez três. Foi dos pés de Luany que o Brasil tirou o placar do zero aos 12 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola caiu para Dudinha, e no chute Luany concluiu para o gol. Fazendo o primeiro do Brasil. O domínio do jogo fez com que o segundo gol não demorasse a aparecer. E foi a mesma Luany que anotou mais um. Aproveitou o rebote do chute de Fátima Dutra e fez o segundo. Antes do final do primeiro tempo acabar, a Seleção deixou mais uma, dessa vez de pênalti, cobrado por Kerolin.

Seguindo os passos da etapa inicial, Brasil seguiu no controle, enquanto Camila, goleira do Brasil, não viu a cor da bola. Brasil chegou a marcar mais três vezes, só que a arbitragem pegou impedimento e anulou as marcações. Mas quando a bola parou nos pés da capitã, e jogadora que tem sido destaque do Brasil nos últimos jogos, ela não desperdiçou. Com uma assistência de Marta, que entrou no jogo após o Arthur Elias fazer promover quatro mudanças de uma vez, ela fez o quarto e o quinto gol. Para a fechar a goleada brasileira, Amanda Gutierres, já no final dos acréscimos, cabeceou no contrapé da goleira e fechou o placar.