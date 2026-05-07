Como funciona o VAR no Brasileirão e os lances revisados

Entenda o protocolo, a operação da cabine e as situações de jogo que podem ser analisadas pela arbitragem de vídeo no futebol brasileiro

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Árbitro de Vídeo, mais conhecido pela sigla VAR, tornou-se um elemento central nas discussões sobre futebol desde sua implementação definitiva no Campeonato Brasileiro



O Árbitro de Vídeo, mais conhecido pela sigla VAR (do inglês, Video Assistant Referee), tornou-se um elemento central nas discussões sobre futebol desde sua implementação definitiva no Campeonato Brasileiro. A tecnologia foi introduzida para aumentar a precisão das decisões da arbitragem e corrigir erros claros e óbvios que pudessem impactar o resultado de uma partida. Este artigo detalha como funciona a cabine do VAR e quais os tipos de lances que podem ser revisados no futebol brasileiro, seguindo o protocolo oficial da International Football Association Board (IFAB), adotado pela CBF.

A estrutura e operação da cabine do VAR

A central de operações do VAR, conhecida como VOR (Sala de Operação de Vídeo), é um ambiente isolado onde uma equipe de arbitragem monitora a partida em tempo real por meio de diversas câmeras. A comunicação com o árbitro de campo é feita via rádio. A equipe dentro da cabine é composta por profissionais com funções específicas para garantir agilidade e precisão na análise.

Árbitro de Vídeo (VAR): É o líder da equipe na cabine. Geralmente um árbitro ou ex-árbitro experiente, ele acompanha o jogo no monitor principal e se comunica diretamente com o árbitro de campo. É responsável por identificar possíveis erros claros e óbvios;

Assistente do Árbitro de Vídeo (AVAR): O AVAR principal auxilia o VAR na observação da partida, focando em lances que não estão sendo analisados no momento para não perder nenhuma jogada importante;

Segundo Assistente (AVAR2): Este assistente é especializado em analisar as linhas de impedimento. Utilizando um software específico, ele verifica todas as situações de potencial impedimento em lances de gol;

Operador de Replay (OR): É o técnico responsável por operar o sistema, selecionando os melhores ângulos e velocidades de câmera solicitados pelo VAR para a análise de um lance;

Quais os tipos de lances que podem ser revisados

O protocolo do VAR é restritivo e não permite a revisão de qualquer lance da partida. A intervenção do árbitro de vídeo é limitada a quatro situações específicas que podem alterar o rumo do jogo, sempre com o objetivo de corrigir erros factuais ou incidentes perdidos pela arbitragem de campo.

Gols: O VAR checa todos os gols marcados para verificar se houve alguma irregularidade na jogada, como um impedimento, uma falta cometida pela equipe que atacava ou se a bola ultrapassou completamente a linha de gol;

Pênaltis: A revisão ocorre tanto para marcar um pênalti claro que não foi assinalado quanto para cancelar uma penalidade marcada incorretamente. A análise foca se a falta ocorreu dentro ou fora da área, se houve de fato a infração ou se o jogador simulou o contato;

Cartões vermelhos diretos: A checagem se aplica apenas a expulsões diretas, não ao segundo cartão amarelo. O VAR pode recomendar a aplicação de um cartão vermelho por uma falta grave não vista pelo árbitro ou a anulação de uma expulsão considerada equivocada;

Erro de identidade: Em situações onde o árbitro adverte ou expulsa o jogador errado, o VAR intervém para corrigir a identificação e garantir que a sanção seja aplicada ao atleta correto;

O passo a passo de uma revisão de lance

O processo de revisão de um lance pelo VAR segue um protocolo claro para garantir que a interferência no jogo seja mínima e eficaz. A decisão final é sempre do árbitro de campo, que é a autoridade máxima na partida.

Checagem silenciosa: A equipe do VAR analisa continuamente os lances capitais do jogo sem interromper a partida. Na maioria das vezes, nenhuma irregularidade é encontrada e o jogo segue normalmente, sem que o público ou os jogadores percebam a checagem;

Início da revisão: Se um erro claro e óbvio é identificado em uma das quatro situações revisáveis, o VAR informa ao árbitro de campo. A revisão também pode ser iniciada pelo próprio árbitro de campo se ele tiver dúvidas sobre um lance;

Análise e recomendação: O VAR descreve o que as imagens mostram e recomenda uma ação. O árbitro de campo pode aceitar a recomendação com base na informação recebida ou optar por uma revisão no monitor à beira do campo (On-Field Review – OFR);

Decisão final: Após ouvir a recomendação ou revisar o lance no monitor, o árbitro de campo toma a decisão final e sinaliza a sua escolha para reiniciar o jogo;

A implementação do VAR no Brasileirão e em outras competições visa trazer mais justiça ao esporte, utilizando a tecnologia como uma ferramenta de suporte à arbitragem. A sua atuação é restrita a lances capitais, seguindo um protocolo rígido para corrigir erros claros sem substituir a autoridade do árbitro de campo, que mantém a palavra final em todas as decisões. Conhecer como funciona a cabine do VAR e quais os tipos de lances que podem ser revisados é fundamental para compreender a dinâmica do futebol moderno.