Messi lidera lista de convocados da Argentina para Copa do Mundo; confira
Atual campeã, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho
Lionel Messi lidera a lista de 26 convocados da seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, apresentada nesta quinta-feira (28) pelo técnico Lionel Scaloni, que conta com o atacante Flaco López, do Palmeiras. Atual campeã, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City, antes de enfrentar Áustria e Jordânia.
Messi terá assim a oportunidade de quebrar o recorde de participações em Mundiais, com seis, marca que também pode ser igualada pelo atacante português Cristiano Ronaldo e pelo goleiro mexicano Guillermo Ochoa. O astro argentino, que completará 39 anos durante o torneio, gerou preocupação na ‘Albiceleste’ ao sofrer uma lesão no último domingo, em jogo do Inter Miami pela MLS.
O clube da Flórida informou na segunda-feira que o camisa 10 sofreu uma “fadiga muscular” na perna esquerda e que seu retorno dependia de sua evolução. Scaloni, no entanto, tranquilizou os ânimos em entrevista à DSports publicada na terça-feira, garantindo que as notícias sobre a situação do craque não eram “tão ruins”.
Confira os convocados da Argentina
Goleiros:
- Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA)
- Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP)
Defensores:
- Gonzalo Montiel (River Plate/ARG)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)
- Lisandro Martínez (Manchester United/ING)
- Nicolás Otamendi (Benfica/POR)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA)
- Cristian Romero (Tottenhman/ING)
- Facundo Medina (Olympique de Marselha/FRA)
- Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA)
Meio-campistas:
- Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG)
- Rodrigo de Paul (Inter Miami/EUA)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE)
- Enzo Fernández (Chelsea/ING)
- Alexis MacAllister (Liverpool/ING)
- Giovani Lo Celso (Betis/ESP)
- Valentín Barco (Strasbourg/FRA)
Atacantes:
- Lionel Messi (Inter Miami/EUA)
- Nicolás Paz (Como/ITA)
- Thiago Almada
- Nicolás González
- Julián Álvarez
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA)
- Flaco López (Palmeiras/BRA)
#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
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