Messi lidera lista de convocados da Argentina para Copa do Mundo; confira

Atual campeã, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho

Photo by Luis ROBAYO / AF Atacante argentino número 10, Lionel Messi



Lionel Messi lidera a lista de 26 convocados da seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, apresentada nesta quinta-feira (28) pelo técnico Lionel Scaloni, que conta com o atacante Flaco López, do Palmeiras. Atual campeã, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City, antes de enfrentar Áustria e Jordânia.

Messi terá assim a oportunidade de quebrar o recorde de participações em Mundiais, com seis, marca que também pode ser igualada pelo atacante português Cristiano Ronaldo e pelo goleiro mexicano Guillermo Ochoa. O astro argentino, que completará 39 anos durante o torneio, gerou preocupação na ‘Albiceleste’ ao sofrer uma lesão no último domingo, em jogo do Inter Miami pela MLS.

O clube da Flórida informou na segunda-feira que o camisa 10 sofreu uma “fadiga muscular” na perna esquerda e que seu retorno dependia de sua evolução. Scaloni, no entanto, tranquilizou os ânimos em entrevista à DSports publicada na terça-feira, garantindo que as notícias sobre a situação do craque não eram “tão ruins”.

Confira os convocados da Argentina

Goleiros:

Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA)

Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP)

Defensores:

Gonzalo Montiel (River Plate/ARG)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)

Lisandro Martínez (Manchester United/ING)

Nicolás Otamendi (Benfica/POR)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA)

Cristian Romero (Tottenhman/ING)

Facundo Medina (Olympique de Marselha/FRA)

Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA)

Meio-campistas:

Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG)

Rodrigo de Paul (Inter Miami/EUA)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE)

Enzo Fernández (Chelsea/ING)

Alexis MacAllister (Liverpool/ING)

Giovani Lo Celso (Betis/ESP)

Valentín Barco (Strasbourg/FRA)

Atacantes:

Lionel Messi (Inter Miami/EUA)

Nicolás Paz (Como/ITA)

Thiago Almada

Nicolás González

Julián Álvarez

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA)

Flaco López (Palmeiras/BRA)