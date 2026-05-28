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Messi lidera lista de convocados da Argentina para Copa do Mundo; confira

Atual campeã, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho

  • Por AFP
  • 28/05/2026 20h33
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Photo by Luis ROBAYO / AF lionel messi Atacante argentino número 10, Lionel Messi

Lionel Messi lidera a lista de 26 convocados da seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, apresentada nesta quinta-feira (28) pelo técnico Lionel Scaloni, que conta com o atacante Flaco López, do Palmeiras. Atual campeã, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City, antes de enfrentar Áustria e Jordânia.

Messi terá assim a oportunidade de quebrar o recorde de participações em Mundiais, com seis, marca que também pode ser igualada pelo atacante português Cristiano Ronaldo e pelo goleiro mexicano Guillermo Ochoa. O astro argentino, que completará 39 anos durante o torneio, gerou preocupação na ‘Albiceleste’ ao sofrer uma lesão no último domingo, em jogo do Inter Miami pela MLS.

O clube da Flórida informou na segunda-feira que o camisa 10 sofreu uma “fadiga muscular” na perna esquerda e que seu retorno dependia de sua evolução. Scaloni, no entanto, tranquilizou os ânimos em entrevista à DSports publicada na terça-feira, garantindo que as notícias sobre a situação do craque não eram “tão ruins”.

Confira os convocados da Argentina 

Goleiros:

  • Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP)

Defensores:

  • Gonzalo Montiel (River Plate/ARG)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)
  • Lisandro Martínez (Manchester United/ING)
  • Nicolás Otamendi (Benfica/POR)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA)
  • Cristian Romero (Tottenhman/ING)
  • Facundo Medina (Olympique de Marselha/FRA)
  • Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA)

Meio-campistas:

  • Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG)
  • Rodrigo de Paul (Inter Miami/EUA)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE)
  • Enzo Fernández (Chelsea/ING)
  • Alexis MacAllister (Liverpool/ING)
  • Giovani Lo Celso (Betis/ESP)
  • Valentín Barco (Strasbourg/FRA)

Atacantes:

  • Lionel Messi (Inter Miami/EUA)
  • Nicolás Paz (Como/ITA)
  • Thiago Almada
  • Nicolás González
  • Julián Álvarez
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA)
  • Flaco López (Palmeiras/BRA)

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