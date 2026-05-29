Flamengo X Cruzeiro: veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores

Todos os brasileiros que disputaram a fase de grupos avançaram até aqui

Carl de Souza/AFP O Palmeiras pega o Cerro Porteño, confronto que já aconteceu na fase de grupos



A Conmebol sorteou nesta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O sorteio aconteceu na sede oficial da confederação, em Luque, no Paraguai.

O confronto brasileiro Cruzeiro x Flamengo deve agitar as oitavas. O time de Leonardo Jardim está em segundo lugar no Brasileirão, enquanto a Raposa vem se recuperando e já está no 9º lugar. O time de Artur Jorge passou no que foi chamado de “grupo da morte”, com Universidad Católica, Boca Juniors (que jogará a Sul-Americana) e o Barcelona de Guayaquil.

O Palmeiras pega o Cerro Porteño, confronto que já aconteceu na fase de grupos. O Verdão empatou fora de casa por 1 a 1 e perdeu diante da sua torcida por 1 a 0, no último dia 20. Outro confronto da fase de grupos que se repete é Fluminense e Independiente Rivadavia, que já teve um empate na Argentina e uma derrota do time de Luís Zubeldia.

Seguindo a tônica, o Mirassol enfrenta novamente a LDU. Os brasileiros venceram em casa por 2 a 0 e perderam fora pelo mesmo placar. Já o Corinthians pega o Rosário Central, time de Ángel Di Maria, após se classificar liderando o grupo E.

Nessa fase, são 16 times que se enfrentam em jogos de ida e volta. Os times de melhor campanha na fase de grupos decidem seus confrontos em casa. Depois desse sorteio, as chaves estão definidas até a final em Montevidéu, no Uruguai, que acontece no dia 28 de novembro.

No pote 2, estavam os oito piores classificados e, depois de sorteados, escolhia-se um time do pote 1, onde estavam os oito melhores classificados. Times do mesmo país podem se enfrentar, assim como os que já jogaram na fase de grupos.

Veja os confrontos:

Estudiantes – ARG x Universidade Católica – CHI

Mirassol x LDU Quito – EQU

Fluminense x Independiente Rivadavia – ARG

Tolima – COL x Independiente Del Valle – EQU

Cruzeiro x Flamengo

Platense – ARG x Coquimbo – CHI

Palmeiras x Cerro Porteño – PAR

Rosário Central – ARG x Corinthians