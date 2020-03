Convocado por Tite, goleiro Ivan revela ‘não’ da Ponte Preta a dois clubes europeus

Denny Cesare/Estadão Conteúdo Ivan, goleiro da Ponte Preta, já foi convocado duas vezes por Tite para a Seleção Brasileira



“Desde a infância, o meu sonho é chegar à Europa. Porque é lá onde estão os melhores jogadores e os melhores campeonatos do mundo. Esse é um grande sonho da minha vida. E, se Deus quiser, vou conseguir realizá-lo.”

A declaração de Ivan parece carregar elementos comuns a todo e qualquer jogador de futebol em início de carreira. E soa até pretensiosa quando se observa que o goleiro atua na Ponte Preta, time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e ameaçado de rebaixamento à Série A2 do Campeonato Paulista.

Mas não… Neste caso, não se trata de um sonho inalcançável.

Principal jogador da Macaca, o jovem arqueiro de 22 anos tem, sim, grandes chances de, em breve, transferir-se a um importante clube europeu. Ivan, afinal, foi titular da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico disputado no mês passado, na Colômbia, e, na última semana, ouviu seu nome ser anunciado por Tite pela segunda vez em uma convocação da Seleção principal.

“É um momento de muita alegria poder vestir a camisa da Seleção”, celebrou o atleta, em entrevista exclusiva ao repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan. “É uma honra. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar com os melhores jogadores do Brasil e do mundo. Com certeza, vou aproveitar muito esse momento”, acrescentou.

O jovem sabe que, a cada convocação, crescem as chances de realizar o maior sonho de sua vida. Nos últimos meses, aliás, dois clubes europeus fizeram ofertas pelo goleiro à Ponte Preta. O time campineiro, no entanto, optou por segurar o jogador, com quem tem contrato até abril de 2023.

“Só de saber que o meu nome está sendo reconhecido, eu já fico feliz. Isso é muito bom, sinal de que estou fazendo um bom trabalho”, afirmou Ivan. “Mas são especulações… O que chegou de oferta foi diretamente para a Ponte. Eles nem me passaram, porque acharam que o valor era baixo. Era de um clube francês e um português. Mas isso eu deixo para a Ponte Preta e para o meu empresário. O meu foco está em jogar futebol”, acrescentou, sem citar os nomes das equipes que procuraram o clube alvinegro.

Ivan também falou sobre a relação com Tite, a expectativa de ser titular da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio e sobre o importante dérbi da próxima segunda-feira entre Guarani e Ponte Preta.

