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Alanis Morissette, Alessia Cara: veja como foi a abertura da Copa no Canadá

O show aconteceu no Estádio de Toronto, também conhecido como BMO Field

Jovem Pan

Abertura da Copa no Estádio de Toronto, no Canadá
Abertura da Copa no Estádio de Toronto, no Canadá MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Homenagenado os povos originários, assim como na abertura no Estádio Azteca, no México, a cerimônia que abriu os jogos no Canadá contou com cantores, cores e representações da cultura candense. O show aconteceu no Estádio de Toronto, também conhecido como BMO Field.

Após discurso do cantor indígena canadense Willian Prince e uma apresentação com os povos originários, a cantora canadense e vencedora do Grammy em 2018 Alessia Cara foi quem cantou a primeira música da abertura.

Realizada uma hora e meia antes do jogo de Canadá x Bósnia e Herzegovina, a abertura também contou com Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream.

Foi possível identificar vários lugares vazios nas arquibancadas. A também cantora canadense Alanis Morissette vai cantar o hino nacional do Canadá antes do jogo, que tem início marcado para às 16h. O hino bósnio será interpretado por Aleksandar Gajic.

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