Alanis Morissette, Alessia Cara: veja como foi a abertura da Copa no Canadá
Homenagenado os povos originários, assim como na abertura no Estádio Azteca, no México, a cerimônia que abriu os jogos no Canadá contou com cantores, cores e representações da cultura candense. O show aconteceu no Estádio de Toronto, também conhecido como BMO Field.
Após discurso do cantor indígena canadense Willian Prince e uma apresentação com os povos originários, a cantora canadense e vencedora do Grammy em 2018 Alessia Cara foi quem cantou a primeira música da abertura.
Realizada uma hora e meia antes do jogo de Canadá x Bósnia e Herzegovina, a abertura também contou com Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream.
Foi possível identificar vários lugares vazios nas arquibancadas. A também cantora canadense Alanis Morissette vai cantar o hino nacional do Canadá antes do jogo, que tem início marcado para às 16h. O hino bósnio será interpretado por Aleksandar Gajic.